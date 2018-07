Dólar tem menor preço em um ano

A Moody''s finalmente elevou ontem o Brasil a grau de investimento, mas, ao contrário do que se viu quando S&P e Fitch alçaram a nota soberana brasileira à tal classificação, desta vez não houve euforia no mercado, em boa medida porque apenas a Bovespa ainda funcionava no momento do anúncio. O dólar à vista, que já havia encerrado suas operações, enfim rompeu o piso de R$ 1,80, para fechar na menor cotação em 12 meses, de R$ 1,7980. A apreciação do real foi estimulada pelo fluxo positivo e pelo apetite ao risco, que também ajudou a Bovespa a emplacar a terceira sessão seguida no azul, acumulando neste período rentabilidade de 2%. A Bolsa renovou o recorde do ano, pela primeira vez nos 61 mil pontos, ao subir 0,93%, para 61.493,39 pontos. O índice chegou a atingir os 62 mil pontos imediatamente após a nota da Moody"s, mas como a notícia já estava amplamente precificada nos ativos, os ganhos foram embolsados. Os juros tiveram uma resposta igualmente tímida, com leve aceleração do declínio nos contratos longos. As taxas futuras devolveram parte da alta da segunda-feira e o contrato mais líquido, de janeiro de 2011, fechou a 10,02%, de 10,14% na véspera.

FRASE

Roberto Padovani

Estrategista-chefe da WestLB

''O timing da decisão é importante. A crise foi uma oportunidade de o Brasil explicitar fundamentos melhores. Contudo, o impacto real desse upgrade pela Moody''s deve ser limitado''