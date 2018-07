Dólar tem queda de 1,36% ante o real, maior em 1 mês, sob expectativa de estímulos nos EUA O dólar fechou com queda superior a 1 por cento ante o real nesta sexta-feira, a maior em mais de um mês, após dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos piores do que o esperado sugerirem que o estímulo econômico do país pode continuar sendo reduzido gradualmente.