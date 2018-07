Dólar volta a fechar abaixo de R$2 após queda de 1,4%

A moeda norte-americana recuou 1,41 por cento, para 1,9880 real na venda, maior baixa percentual diária desde 28 de janeiro, quando despencou 1,51 por cento.

"Essa queda é em função da expectativa de entrada de recursos", disse o operador da Renascença José Carlos Amado.

Os empregadores norte-americanos criaram apenas 88 mil postos de trabalho em março, muito abaixo das expectativas de que 200 mil vagas seriam abertas. Segundo analistas, os dados devem deixar as autoridades do Federal Reserve, banco central do país, mais confiantes em dar continuidade ao atual programa de recompra de títulos.

As contínuas injeções de liquidez do Fed, somadas ao anúncio de um programa de estímulo monetário recorde feito na quinta-feira pelo Banco do Japão, elevavam as expectativas de fluxos cambiais para o Brasil, onde a taxa de juros ainda é bastante mais alta do que em países desenvolvidos.

"Há a possibilidade de um 'tsunami nipônico'. Se de fato isso acontecer, muda completamente o racional do mercado", disse o especialista em câmbio da Icap, Italo dos Santos.

Fonte da equipe econômica afirmou nesta quinta-feira à Reuters que o Brasil "está bem protegido" contra possíveis fluxos de capitais especulativos porque "já tomou medidas" para evitá-los.

Também contribuíram para a queda do dólar no mercado brasileiro rumores de que o governo poderia aliviar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que incide sobre os investimentos estrangeiros em renda fixa --medida que poderia intensificar ainda mais o fluxo de divisas para o país. Procurado, o Ministério da Fazenda não comentou o assunto.

Além disso, analistas afirmaram que um grande banco brasileiro fez grandes operações de venda de dólares no mercado à vista.

"Tudo hoje foi favorável a essa baixa do dólar", disse Amado, da Renascença.

ABAIXO DE R$2

Com a queda desta sexta-feira, o dólar voltou a fechar abaixo do patamar de 2 reais, atenuando as expectativas de que o Banco Central pudesse intervir para puxar para baixo as cotações da divisa dos EUA.

Recentes atuações do BC nos mercados de câmbio levaram parte do mercado a acreditar que a autoridade monetária teria imposto uma banda cambial informal de 1,95 a 2 reais, com o objetivo de conter pressões inflacionárias sem prejudicar a atividade industrial.

A mesma fonte da equipe econômica afirmou à Reuters que o dólar é negociado atualmente em níveis adequados.

Para Santos, da Icap, a queda do dólar verificada nesta quinta-feira respeita os interesses do BC, uma vez que um real mais fortalecido deve conter as pressões inflacionárias num momento em que os níveis de preço seguem dando sinais de resistência.

(Por Bruno Federowski)