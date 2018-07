Dom Eugênio Sales será velado na catedral do Rio O corpo do cardeal Dom Eugênio Sales será sepultado a partir das 12h desta terça-feira na Catedral Metropolitana, no centro do Rio. De acordo com a Arquidiocese, o arcebispo será homenageado com missas a cada duas horas durante todo o dia. As homenagens serão presididas pelo atual cardeal-arcebispo da Arquidiocese do Rio, Dom Orani Tempesta. O sepultamento está marcado para as 15h desta quarta-feira, na cripta da catedral.