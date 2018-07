Dom Orani diz ter sido pego de surpresa com nomeação

Dom Orani considera que o sucesso da Jornada Mundial da Juventude, evento promovido no Rio em 2013 e que contou com a participação do papa Francisco, não foi o fator decisivo para sua nomeação como cardeal, mas ajudou. "A proximidade e o contato pessoal com o papa fazem diferença", afirmou.

O arcebispo ainda não sabe se vai ocupar algum cargo no Vaticano. "Os cargos vamos saber depois. Primeiro vem a notícia, depois o serviço". Por enquanto, a nomeação não deve mudar significativamente sua rotina de trabalho no Rio, a não ser pelo fato de que Dom Orani deverá viajar mais vezes a Roma para reuniões com o papa e com outros cardeais.

A nomeação oficial será em 22 de fevereiro, mas Dom Orani deve viajar para o Vaticano uma semana antes, para reuniões.

Trezena de São Sebastião

Neste domingo, Dom Orani circula por igrejas da zona sul do Rio para a Trezena de São Sebastião. Ele esteve na Cruzada de São Sebastião, no Leblon, na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e ao meio-dia iniciou a celebração de uma missa na igreja da Ressurreição, no mesmo bairro.

Às 14 horas ele deve seguir para uma capela na favela do Pavão-Pavãozinho, também em Ipanema, e às 18 horas estará no monumento do Cristo Redentor. Segundo a Igreja, essa programação foi definida antes do anúncio da nomeação como cardeal.