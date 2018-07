Dom Orani é nomeado novo arcebispo do Rio O papa Bento XVI nomeou hoje dom Orani João Tempesta como o novo arcebispo do Rio de Janeiro. Ele substitui dom Eusébio Oscar Sheid, que completou 75 anos em 2007, quando apresentou sua carta de renúncia ao papa. Dom Orani Tempesta, de 58 anos, é o atual arcebispo de Belém do Pará. Monge da Ordem Cisterciense, na qual ingressou em 1968, estudou na Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, e no Instituto Teológico Pio XI. O cardeal d. Eusébio Scheid é arcebispo do Rio de Janeiro desde 2001, quando substituiu dom Eugenio Sales. Antes, ele havia permanecido 10 anos em Florianópolis.