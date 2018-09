Dom Paulo Evaristo Arns comemora 90 anos

O cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, atual arcebispo da arquidiocese, presidiu a missa, ao lado do cardeal Dom Cláudio Hummes, que substituiu Dom Paulo em 1998 e depois foi transferido para Roma como prefeito da Congregação do Clero, cargo que ocupou até outubro de 2010. Oito bispos e 15 padres também participaram da cerimônia, assistida ainda por familiares e amigos de Dom Paulo, no total de 75 pessoas.

Bem-humorado e falando com voz firme, Dom Paulo resumiu os 90 anos de sua vida em três períodos: a infância com a família na colônia de imigrantes alemães em Santa Catarina, a convivência religiosa com os franciscanos e a carreira episcopal. Lembrou que foi bispo nos últimos 45 anos, exatamente metade de sua existência, embora tenha resistido a aceitar o cargo, quando foi nomeado em 1966. D. Paulo disse que recusou sua indicação três vezes e que só cedeu quando soube que o papa Paulo VI fazia questão de que aceitasse.

Às 10 horas de sábado, Dom Paulo plantará uma árvore, dará uma bênção e receberá cumprimentos no Largo de São Francisco, em frente do convento dos franciscanos, no centro da cidade, em mais uma comemoração de seus 90 anos.