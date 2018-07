Doméstica acorrenta filhas com medo de prostituição Com medo de que as garotas se prostituíssem ou usassem drogas, a doméstica L., de 33 anos, mantinha as filhas de 12 e 15 anos acorrentadas quando saía para o trabalho, em Itu, região de Sorocaba (SP). As meninas foram libertadas no fim da tarde desta segunda-feira (15) pela Guarda Civil Municipal, depois de uma denúncia anônima. Os guardas encontraram as adolescentes imobilizadas pelas correntes, presas aos pés por um cadeado. A casa, uma residência simples, no bairro Cidade Nova, zona sul da cidade, era mantida fechada à chave durante a ausência da mãe.