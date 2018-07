Doméstica agredida por jovens receberá R$ 500 mil O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) anunciou nesta segunda-feira que a empregada doméstica Sirlei Dias de Carvalho Pinto receberá R$ 500 mil de indenização por danos morais de cinco jovens de classe média que a agrediram, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os jovens espancaram e roubaram a bolsa da doméstica que estava parada em um ponto de ônibus, em junho de 2007. O crime foi testemunhado por um motorista de táxi, que anotou a placa do carro dos suspeitos e chamou a polícia.