Domésticas e patrões podem pagar menos INSS A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou ontem projeto que reduz a contribuição previdenciária das empregadas domésticas - e também a dos patrões - para 6% do salário de contribuição mensal. Hoje, as empregadas pagam entre 8% e 11% e os empregadores, 12%.