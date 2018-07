Domingo de eleições será de sol na capital paulista

Logo no início desta manhã, o termômetro do centro no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, registrava 17ºC. Já a estação em Campo de Marte, na zona norte, computou 18ºC, por volta das 7h. A previsão, diz o CGE, é de elevação. A temperatura máxima esperada para esta tarde é de até 35ºC.

Já para grande parte do País, a previsão é de chuva neste domingo de eleição, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Chuva intensa acompanhada de rajadas de ventos devem atingir o Rio Grande do Sul. Mais amenas, as precipitações em Santa Catarina e no Paraná devem ocorrer entre o fim da tarde e o início da noite.

A previsão também é de chuva em áreas do Norte do País, entre o Acre, Amazonas e Roraima. Há chances de chuva fraca e isolada também no litoral, desde o Espírito Santo e o Recôncavo baiano. Nas demais áreas do País há o predomínio de sol, calor e baixa umidade do ar.