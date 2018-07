Domingo de Enem começa tranquilo em Porto Alegre O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou sem transtornos em Porto Alegre. Na Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, onde cerca de 390 estudantes se inscreveram para o exame, ninguém ficou do lado de fora dos portões após o fechamento, às 13h.