Domingo é o último dia para inscrição na Fuvest Domingo é o último dia para se inscrever no vestibular deste ano da Fuvest. Os candidatos devem levar a ficha de inscrição preenchida e uma foto 3x4 em um dos 39 postos do Estado de São Paulo. A taxa de R$ 100 já deve ter sido paga em qualquer agência do banco Santander Banespa. As vendas do manual da Fuvest acabaram ontem. A primeira fase da Fuvest será no dia 25 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. Assim como ocorreu no ano passado, 10% delas serão interdisciplinares. A Fuvest oferece neste ano 10.552 vagas; 10.302 são na Universidade de São Paulo (USP), 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e 150 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Na segunda-feira, começam também as inscrições para a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Elas devem ser feitas somente pela internet, nos sites http://vestibular.unifesp.br e www.vunesp.com.br. O manual do candidato é gratuito e pode ser baixado pela rede. A taxa de inscrição, de R$ 97, deve ser paga por meio de boleto em qualquer banco eletrônico. O prazo para as duas inscrições se encerra no dia 5 de outubro. Na Unifesp são 1.203 vagas, 1.086 delas disputadas pelo vestibular convencional e 117 no sistema de cotas. A instituição tem 23 cursos em cinco campi. A Unesp oferece 6.244 vagas para 150 opções de cursos em 17 cidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo