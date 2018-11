Domingo em SP terá tempo nublado e possível chuva O domingo na capital paulista será de céu nublado e com previsão de pancadas de chuva no período da tarde, devido à passagem de uma frente fria sobre o litoral de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Por conta da cobertura de nuvens, as temperaturas não sobem muito e a máxima fica em torno dos 22ºC.