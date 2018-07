Domingo será de chuva entre a Amazônia e o Sudeste

Em toda essa grande área há chances de chuva forte de forma isolada. Nas demais áreas da região Norte, centro-leste do Paraná, leste de Santa Catarina, sul do Maranhão e do Piauí, oeste e sul da Bahia também poderão ocorrer pancadas de chuva. Segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), nas demais áreas do Brasil haverá sol e poucas nuvens. A temperatura estará em elevação na Região Sul.

A capital paulista tem temperatura em gradativa elevação hoje. Por volta das 11h30, os termômetros nos aeroportos da cidade indicavam 24ºC e a umidade relativa do ar oscilava entre 57% a 75%. Hoje, as máximas devem chegar aos 27ºC.

Já na Região Metropolitana, especificamente em São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires, havia núcleos de chuva isolados, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Entre o final da tarde e o início da noite a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva na capital. Existe a possibilidade de a precipitação acontecer de forma intensa com trovoadas, mas de forma rápida e passageira.

A próxima semana começa com sol, mas com a presença de nuvens na capital. As temperaturas devem ficar entre mínimas de 17ºC e máximas de 27ºC. As chuvas continuam ocorrendo na forma de pancadas isoladas concentradas no final da tarde.