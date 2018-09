Domingo tem tempo nublado com frio no sudeste O domingo tem tempo nublado e com temperaturas baixas na maior parte do sudeste do País, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Uma frente fria que atua próximo ao litoral do sudeste deixa tempo instável entre o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e toda a extensão do Espírito Santo, além de parte de Mato Grosso e de Goiás e na faixa norte de Mato Grosso do Sul. A mínima em São Paulo chega a 12ºc e a máxima não passa dos 20ºc.