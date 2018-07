Domingo terá pancadas de chuva à tarde em SP

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas retornam na forma de pancadas no período da tarde, associadas com a propagação de áreas de instabilidade vindas do interior. Podem ocorrer pontos de maior intensidade, com trovoadas e algumas rajadas de vento, o que, em conjunto com o solo encharcado, mantém elevado o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra na capital paulista.

O tempo começa a melhorar no início da próxima semana, quando o sol volta a predominar, favorecendo a elevação das temperaturas. No entanto, as chuvas continuam ocorrendo na forma de pancadas associadas com o calor. As temperaturas mínimas oscilam em torno dos 19ºC, enquanto que as máximas podem voltar a superar os 30ºC a partir da terça-feira, dia 14.