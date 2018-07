Domingo terá pancadas de chuvas em parte do País

No decorrer do dia, a instabilidade aumentará em parte do Sudeste do País e no centro-norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Há chance de chuva forte localizada na faixa central e leste de Minas, no Espírito Santo e nas áreas de serra e norte do Rio.

A chance de pancada de chuva é pequena, mas não se descarta alguma pancada isolada entre a tarde e noite na faixa norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e de Goiás, extremo sul de Minas e região da Serra da Mantiqueira no estado de São Paulo.

Nas demais áreas do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, em grande parte da Região Sul do país e interior do Nordeste o sol predominará/ apenas na faixa litorânea entre Santa Catarina e o Rio, o sol aparece com pequena possibilidade de ocorrer chuva passageira. As temperaturas ficarão estáveis. As informações são do CPTEC.