Dominguinhos é transferido de PE para hospital em SP

A transferência foi feita a pedido da família e, a partir de agora, o tratamento do músico será coordenado pelo oncologista que o acompanha desde o diagnóstico de um tumor pulmonar, há seis anos.

O Hospital Santa Joana informou que o quadro clínico de Dominguinhos encontrava-se estável, "semelhante aos dias anteriores, com infecção controlada, em ventilação mecânica". O músico inicialmente foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) com um quadro de infecção respiratória e arritmia cardíaca. Na última semana, o artista havia apresentado melhora no controle da arritmia devido ao uso de medicação venosa.

De acordo com o boletim do Hospital Santa Joana, divulgado neste domingo e assinado pelo coordenador do CTI, Odin Barbosa da Silva, as medicações e o marca-passo permanecem. No sábado, o músico realizou hemodiálise, sem variações, segundo a nota do hospital.