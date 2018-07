Dominguinhos é transferido para hospital em SP e fica na UTI

Depois de 26 dias internado no Hospital Santa Joana, no Recife, para se tratar de um câncer, o cantor e compositor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, 71 anos, foi transferido ontem para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com a unidade de saúde do Recife, a transferência foi realizada a pedido da família. O artista havia sido internado no último dia 17 para tratar de uma infecção respiratória que acabou se agravando.

O músico chegou no início da tarde de ontem no Sírio-Libanês onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo o boletim médico divulgado ontem às 17h30. Ele chegou a São Paulo com quadro estável e foi submetido a exames de imagem e laboratoriais.

Com a transferência, o paciente, que também é diabético, passa a ser monitorado pela equipe de oncologistas que há seis anos o acompanha no tratamento de um câncer de pulmão.

A doença pulmonar pode ter sido adquirida quando ele esteve no município de Exu, no Sertão de Pernambuco, na primeira quinzena de dezembro, para as comemorações do centenário de Luiz Gonzaga.

Ainda segundo o coordenador de Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Santa Joana, Odin Barbosa da Silva, até o final da manhã de ontem, o quadro clínico do paciente encontrava-se estável, com a infecção controlada, uso de ventilação mecânica, marca-passo temporário, medicações para controlar a arritmia cardíaca e sendo submetido a sessões de hemodiálise.

Apesar de não estar mais em coma induzido, o artista ainda não responde aos estímulos e permanece sem manter contato com os médicos e parentes.

No último dia 6 de janeiro, dois dias depois de ter sido submetido a uma traqueostomia, os médicos deram início a sessões de hemodiálise para evitar a falência dos rins. Ele teve uma parada cardíaca na última terça-feira, que foi rapidamente tratada.

Trajetória. Dominguinhos é natural de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Conheceu Luiz Gonzaga com 8 anos de idade. Aos 13, morando no Rio de Janeiro, ganhou a primeira sanfona do Rei do Baião, que três anos mais tarde o consagrou como herdeiro artístico. Instrumentista, cantor e compositor, em 2002 ganhou o Grammy Latino com o CD "Chegando de Mansinho". Atualmente, Dominguinhos é considerado o sanfoneiro mais importante do País. / COLABOROU DAVI LIRA