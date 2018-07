Dominguinhos segue internado em hospital do Recife Internado desde o dia 17 de dezembro com um quadro de arritmia cardíaca e infecção respiratória, o cantor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Santa Joana, no Recife. De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado, apesar de começar a responder bem ao tratamento médico, o cantor continua sedado e respirando com a ajuda de aparelhos "sem condições de retirada no momento".