Dominguinhos segue internado em Recife O estado de saúde do sanfoneiro, cantor e compositor pernambucano Dominguinhos, de 71 anos, está estável, mas o artista segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Santa Joana, em Recife (PE). De acordo com boletim médico da manhã deste sábado, Dominguinhos se mantém em cuidados intensivos, usando antimicrobianos, sedado e em assistência médica ventilatória mecânica.