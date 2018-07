Dominguinhos segue internado na UTI É considerado grave o estado de saúde do sanfoneiro, cantor e compositor pernambucano Dominguinhos, de 71 anos. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Joana, no Recife, desde a última segunda-feira, o artista está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. De acordo com os boletins médicos divulgados ontem, o paciente apresenta um quadro de insuficiência respiratória e arritmia cardíaca e está sendo tratado com antibióticos.