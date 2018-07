Dominguinhos segue internado no CTI de hospital em PE Os médicos do Hospital Santa Joana, onde está internado o cantor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, estão reduzindo a sedação do paciente de forma contínua. De acordo com boletim médico distribuído às 10 horas desta terça-feira (25) pelo hospital localizado no Recife, os batimentos médicos do cantor estão estáveis, com a ajuda de medicações e de um marca-passo temporário. Ele permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), em tratamento de uma infecção respiratória e arritmia cardíaca.