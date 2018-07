Dominguinhos sofre parada cardíaca e segue na UTI O cantor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, internado desde o dia 17 de dezembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Joana, de Recife, sofreu na segunda-feira uma parada cardíaca. Segundo boletim médico do hospital, a parada foi tratada rapidamente e, com auxílio de medicamentos, a pressão arterial do cantor foi normalizada.