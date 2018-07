Dominguinhos tem infecção respiratória controlada O Hospital Santa Joana, no Recife (PE), divulgou nesta quinta-feira boletim médico sobre o estado de saúde do cantor e compositor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, muito parecido com o divulgado na quarta-feira (02). Segundo o hospital, a infecção respiratória se mantém sob controle nesta quinta-feira. Por causa desse controle a equipe médica que cuida do cantor decidiu, na quarta-feira (02) retirar a sedação. Como Dominguinhos ainda não despertou, foi mantida a ventilação mecânica. O cantor também continua recebendo medicações antimicrobiana e antiarrítmica. Ele usa um marca-passo temporário. O cantor está internado desde o dia 17 de dezembro.