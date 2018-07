Dominguinhos tem melhora no controle da arritmia O cantor, compositor e sanfoneiro José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, internado desde o dia 17 de dezembro no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Santa Joana, no Recife (PE), apresentou melhora no controle da arritmia cardíaca devido ao uso de medicação venosa, relata boletim médico do hospital distribuído à imprensa na manhã desta sexta-feira.