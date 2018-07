Dona Canô apresenta melhora, mas segue internada

Segundo o boletim, a mãe de Caetano Veloso e Maria Betânia apresentou discreta melhora da força muscular. Ela respira sem a ajuda de aparelhos, mas com necessidade de medicações para manutenção da pressão arterial. A paciente, que completou 105 anos há três meses, ainda não tem previsão de alta.

Dona Canô deu entrada no hospital no sábado (15), após sofrer um ataque isquêmico cerebral, que provoca redução do fluxo de sangue nas artérias do cérebro. O boletim divulgado nesta segunda-feira informou que ela tem "quadro de evento cerebral agudo secundário à redução do fluxo sanguíneo cerebral".