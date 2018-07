Dona Canô melhora e é transferida para quarto na BA Internada desde a última quinta-feira no Hospital São Rafael, em Salvador (BA), no qual deu entrada com quadro de falta de ar e dor abdominal, a matriarca da família Velloso, Dona Canô, de 103 anos, mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia, deixou nesta manhã a Unidade Cardiovascular Intensiva (UCI) da unidade e foi transferida para um quarto. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, a paciente "continua melhorando progressivamente". Existe a expectativa de que ela receba alta médica até o fim da semana.