Dona Canô recebe alta de hospital em Salvador Dona Canô, de 103 anos, recebeu alta nesta manhã do Hospital São Rafael, em Salvador. A mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia foi internada na sexta-feira, com dores abdominais e dificuldade para respirar. Segundo o hospital, ela ainda não havia deixado o local até as 10h50.