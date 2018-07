Dona da 5ª maior média sugere foco Hoje ela estuda Direito na USP. Em 2010, tirou algumas das melhores notas de alunos da capital no Enem. Com média de 876 pontos nas provas daquele ano, Thais Bonassa, de 19 anos, atribui parte de seu notável desempenho ao Colégio Albert Sabin, da zona oeste, onde teve aulas em período integral na 3.ª série do ensino médio. "Fizemos vários exercícios para entender o estilo do Enem", conta Thais. Nos dias de prova, buscou manter a calma e a concentração. "O exame é muito grande. Tem de ter cuidado para não cair nas pegadinhas", diz. Ela também obteve nota máxima na redação, fruto de sua dedicação à leitura de jornais e debates em sala de aula. / CARLOS LORDELO