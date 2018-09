Dona de casa que produzia crack na cozinha é presa

As atividades de mistura e de produção de crack eram realizadas na cozinha do imóvel. Foram apreendidos pelo menos 2 mil tubos contendo cocaína e crack. No local havia também produtos químicos, lança-perfume, balanças, liquidificador e 5 mil recipientes para acondicionar as drogas.

Os policiais apuravam informações sobre suspeitos envolvidos em roubos a bancos instalados na região quando flagraram a movimentação estranha no local. A mulher foi autuada por tráfico de drogas.