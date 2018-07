Dona de jato, Ocean Air anuncia que vai apurar acidente A Ocean Air Táxi Aéreo informou, em nota à imprensa, que é a dona da aeronave que caiu na manhã de hoje na cabeceira do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de janeiro. "A Ocean Air Táxi Aéreo já iniciou as investigações para apurar o motivo do acidente e reafirma seu compromisso com os mais rigorosos procedimentos de segurança em voo e em terra", afirmou a companhia. Ao aeroporto já foi reaberto, em operação com a pista auxiliar.