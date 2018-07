Dona de pet shop no Rio também agredia cães

RIO DE JANEIRO - Imagens obtidas pelo Ministério Público do Rio mostram que a dona do pet shop Quattro Patas, no Engenho de Dentro (zona norte), também agredia cães durante o atendimento na loja. Gravação exibida pela TV Globo no último dia 18 mostrava o filho da dona, Daniel Barroso, de 20 anos, batendo em cachorros cães enquanto dava banho neles.

As imagens haviam sido gravadas cinco meses antes por um ex-funcionário da loja. O caso gerou revolta entre clientes e defensores de animais, que chegaram a tentar depredar o pet shop. A loja foi fechada, o alvará de funcionamento foi temporariamente suspenso pela Prefeitura do Rio e o dono do imóvel cancelou o contrato de aluguel com a proprietária da loja.

Na ocasião, a mãe de Daniel, Solange Barroso, disse desconhecer as agressões e pediu desculpas aos clientes. Nesta quarta-feira, 31, porém, o Ministério Público anunciou ter obtido imagens que mostram Solange agredindo cães. Ela já prestou depoimento, mas poderá ser chamada para uma nova oitiva.

Assim como Daniel, Solange deve responder pelo crime de maus tratos a animais, que prevê pena de três meses a um ano de prisão. Donos de sete animais denunciaram as agressões à polícia, após assistir ao vídeo com os flagrantes de Daniel.