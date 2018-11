Dona Flor às avessas

Até quem não viu o filme sabe: a superbonita Amanda, interpretada com graça por Luana Piovani, não existe, é apenas fruto da imaginação fértil e caprichosa de Pedro, papel de Selton Mello. A Mulher Invisível, arrasa-quarteirão nacional que levou 2,3 milhões de pessoas aos cinemas em 2009, segue a trilha de Divã, e chega à TV como uma série de cinco episódios e histórias inéditas. É a primeira parceria entre a Conspiração Filmes, uma das mais importantes produtoras do País, e a Globo. Estreia terça, às 23h.

A trama dá um salto de seis anos. O namoro de Pedro com Vitória (Maria Manoella) não deu certo, muito menos a carreira de escritor. Ele agora é publicitário e está casado com a chefe, a estressada Clarisse (Débora Falabella). "Na transposição para a TV, imaginamos como o Pedro se relacionaria com a mulher de verdade e a mulher invisível na mesma casa", explica o diretor Cláudio Torres, que comandou o longa-metragem. Torres e agora divide o trabalho com Carolina Jabor e o próprio Selton, na sua estreia como diretor de televisão (leia entrevista à direita).

"Eu digo o que você quer ouvir, e a Clarisse diz o que você precisa ouvir", diz Amanda ao final do primeiro episódio, exibido à imprensa na última terça, no Rio. Na lógica proposta pelo texto de Mauro Wilson, Amanda e Clarisse se completam, num triângulo amoroso divertido e surreal, de onde saltam da tela, numa leitura subliminar, os dilemas, medos e frustrações do macho moderno e a dificuldade de se manter um relacionamento saudável. "É uma comédia romântica misturada com realismo fantástico", resume Torres.

A mensagem mete medo. E se os maridos por aí passarem a conviver com uma Luana Piovani imaginária? "A Clarisse, pelo menos, percebe que é melhor uma amante imaginária do que uma amante real", diverte-se Débora Falabella. Já Luana adora ver o circo pegar fogo. "Não vejo a hora da segunda temporada. A Clarisse poderia arranjar um amante invisível também, já pensou? Será que o Brad Pitt estaria disponível?"

------------------------------------------

‘Meu plano é atuar cada vez menos’

Ator notável, ele se diz encantado por dirigir

São muitos os personagens marcantes da carreira de Selton Mello, mas é justamente o Pedro de A Mulher Invisível que ainda causa repercussão, três anos depois do lançamento do filme. "Quando eu vou a algum lugar, sempre tem alguém que diz ‘e aí, a mulher invisível está aí com você?’", conta ele ao Estado, nos bastidores de gravação da série baseada no longa-metragem. Para o ator, então, voltar ao personagem é experiência das mais prazerosas, ainda mais por um detalhe: como os americanos Hugh Laurie e David Duchovny que se aventuraram a dirigir episódios especiais das séries em que atuavam - House e Californication -, Selton dirige o quinto e último capítulo de A Mulher Invisível. A novidade, diz ele, que está prestes a lançar O Palhaço, seu segundo longa-metragem como diretor, pode virar regra num futuro próximo. "Estou vendo isso como a possibilidade de um novo tempo da minha vida", entrega.

Em seriados americanos, os episódios dirigidos pelos protagonistas costumam ser especiais. Aqui, você preparou algo diferente, para deixar a sua marca?

Não. O que ele tem de diferente não sou eu que vou dar. Tem até uma coisa mágica que acontece, mas não posso contar. Só por isso ele já está num lugar mais poético.

Você tem dois filmes bastante autorais. Como é a experiência de dirigir aqui, num projeto que tem outros diretores?

Estou tendo bastante liberdade, apesar de que é preciso buscar uma unidade. Não posso fazer algo tão diferente dos episódios do Cláudio (Torres) e da Carol (Jabor). A gente cria junto, e se segue alguns códigos como o ritmo e o tom. É uma onda super boa. Mas cada um tem a sua marca. Aqui tem uma coisa curiosa que é voltar a fazer um personagem que eu já fiz. Lá fora isso é comum, como O Homem de Ferro 2 - o cara vai lá três anos depois do primeiro filme e faz o personagem de novo. É engraçado. É meio como um herói - boto uma capa e viro aquele cara de novo.

E como é o Pedro da série? Mudou alguma coisa?

Não, ele continua bem louco mesmo (risos). Ele inventou uma mulher que não existe, e agora mora sob o mesmo teto com a mulher visível e a invisível. Daí, começa a confusão. Primeiro, uma não aceita a outra. Depois, elas se juntam contra ele. É engraçado, mas também tem algo de torto. A gente pode dizer, de repente, que é uma comédia sobre a solidão.

É, se você pensar bem tem uma tristeza no ar.

Sim, se você procurar bem, vai achar a tristeza. Imagina, o cara criar uma pessoa, conversar e conviver com ela... É louco.

Como você, que é um militante do cinema nacional, tem visto a ligação cada vez mais estreita entre cinema e televisão?

E com a internet também, né? Acho ótimo, porque está tudo muito dinâmico, e a TV aberta tem de acompanhar isso para não ficar atrás. Por isso, é muito saudável a aposta da Globo em séries e temporadas curtas.

Mas, com isso, vocês atores têm trocado de papéis muito rápido. Não é aflitivo?

Não, é ótimo! Você faz um negócio aqui em um mês e meio, logo já pega outro, muda de cara, de história. Isso é saudável e muito bom para o ator.

O trabalho de diretor expõe mais do que o de ator?

Sim, porque quando você atua, está de uma certa maneira protegido. Você está ali fazendo o personagem, mas não é responsável por tudo aquilo, pelo tom e a condução da história. Com o diretor, não. É o seu olhar, então você está realmente mais exposto. Mas é muito prazeroso você contar uma história do seu ponto de vista. Estou muito encantado com dirigir, mais do que atuar. Acho que nos próximos tempos, vou dirigir cada vez mais e atuar cada vez menos.

Ah, sério?

É... Não que eu vá parar de atuar, mas acho que isso tende a se inverter. Estou entusiasmado de dirigir para a TV, é algo muito novo. E estou vendo isso como a possibilidade de um novo tempo da minha vida. Tenho vontade de dirigir uma minissérie, um seriado e coisas em que eu não esteja como ator, sabe? Seria bom.

Pelo que soube de O Palhaço, tenho a impressão de que ele é muito diferente de Feliz Natal, seu primeiro filme. Acha que é possível ver alguma marca sua como diretor?

São bem diferentes mesmo. O Palhaço é uma comédia lírica. Não consigo ver paralelo entre eles. Talvez você veja e diga "ah, isso é uma marca". Talvez eu não tenha enxergado ainda. Mas isso é bom, porque o olhar do outro é que vai completar aquilo e me fazer enxergar outras coisas.

Mas você disse que é uma comédia? Eu li o argumento e achei tão triste a história de um palhaço que não consegue mais fazer rir...

É uma comédia comovente. Você ri, mas se comove. Bem, o circo é assim. Você ri e de repente alguma onda te bate e você se comove. O filme é nessa onda. Vai ser até difícil decidir se é comédia ou drama - para o roteiro do jornal, você precisa escolher, né?