Donald e Quiros podem vencer campeonato de golfeem Dubai

Enquanto Donald dava um passo gigante rumo a adicionar a ordem do mérito à PGA Tour dos Estados Unidos, Quiros foi criando uma vantagem de duas tacadas no final do torneio nos Emirados Árabes.

Ninguém venceu o Dubai Desert Classic e o Dubai World Championship no mesmo ano, mas o espanhol ficou bem cotado após jogadas importantes no circuito Earth.

O britânico Paul Lawrie completou as 620 jardas na 18a tacada para ficar com o segundo lugar com 204 pontos, um à frente do campeão do British Open de 2010, o sul-africano Louis Oosthuizen e duas tacadas à frente de Donald.

O britânico Donald precisa terminar até a nona colocação com outro competidor sendo coroado melhor golfista da Europa pela primeira vez em sua carreira e se tornando o primeiro jogador a conquistar a ordem do mérito nos dois lados do Atlântico.

Seu único rival pela honra europeia, o conterrâneo Rory McIlroy, fez os 71 buracos em 208 tacadas, a despeito de ser assistido nos últimos nove buracos pela namorada Caroline Wozniacki, a tenista número um do mundo.