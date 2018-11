Donald Trump apoiará candidatura de Gingrich-mídia

Fontes próximas à campanha de Gingrich confirmaram que Trump apoiaria o pré-candidato, de acordo com reportagens de diversos canais de televisão e jornais, na noite de quarta-feira.

O anúncio de Trump seria feito nesta quinta-feira, dois dias antes do caucus (assembleia eleitoral) republicano de Nevada, o próximo Estado na competição para a indicação do candidato do partido, afirmam as reportagens.

Um porta-voz da campanha de Gingrich não estava imediatamente disponível para comentar.

Um conselheiro de Trump afirmou na quarta-feira que o empresário planejava um grande anúncio em Las Vegas, na quinta-feira, sobre a corrida presidencial.

Trump flertou com uma própria candidatura presidencial no ano passado pelo Partido Republicano e foi ridicularizado por fazer acusações sem credibilidade ao presidente Barack Obama, candidato democrata que busca a reeleição, afirmando que ele não teria nascido nos Estados Unidos.