Dono da loja já agrediu um vizinho de 74 anos

Em 2002, Castellani também foi réu em outras duas ações criminais. Uma sobre soltura de balões e outra sobre transporte de explosivos, onde também aparece sua mulher, Conceição Aparecida Fernandes. Essa última ação foi arquivada pela 5ª Vara Criminal de Santo André.

Fora os problemas com a Justiça, Castellani é um homem de bem com a vida, pelo menos até o dia da tragédia que matou duas pessoas e feriu 12. É casado, pai de um menino de 5 anos. Procurava demonstrar entusiasmo em tudo que fazia e gostava de dizer que estava vivendo um momento considerado "ótimo". Tanto que, no perfil em sua página no Orkut, ele escreveu sobre sua vontade de viver bem. Cita que havia chegado o momento de desfrutar a vida "depois de tudo que conquistou". Uma dessas conquistas seria uma chácara na cidade de Suzano.

Nesse local há uma piscina, churrasqueira e estava passando por reformas, com a construção de cômodos. Castellani gostava de exibir a foto de um portentoso galo, motivo que o teria levado a comprar o sítio.

Era uma pessoa vaidosa, segundo conhecidos. Além da loja que vendia pipas, enfeites e fogos de artifício, também comercializava motos usadas, segundo pessoas próximas. Uma das últimas motos que colocou à venda, por R$ 25 mil, foi uma Kawasaki, ano 97.

Várias fotos de carros e motos aparecem no seu Orkut. Aliás, uma imagem da Kawasaki dentro da antiga loja está postada na internet. Nessa foto é possível identificar uma grande quantidade de bombas empilhadas ao lado de uma parede dos fundos da loja.

O estabelecimento era bem equipado, com computador e máquinas de cartão de crédito e de débito automático. Havia material para baloeiros, como cangalhas, cola, papel, estruturas de arame e de bambu, lanternas, cordoamentos e fogos. Também era fornecedor oficial de fogos para a Fúria Andreense, torcida organizada do time do Santo André. "Infelizmente, a gente comprava, sim. Quando fiquei sabendo da tragédia, imaginei que poderia estar lá naquele momento", afirmou o associado da organizada e estudante Caio César, de 17 anos.

Moradores da Rua Américo Guazelli contam que Castellani sempre gostou de fogos de artifício, um aficionado da pirotecnia. Era um homem-fogueteiro. "Desde menino ele já gostava desse negócio de soltar rojão. Isso começou quando ele bem pequeno, contam. Deu no que deu", disse a fisioterapeuta Ana Lúcia, de 33 anos, que vive num sobrado em frente de onde ocorreu a explosão.