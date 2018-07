Dono da PIP é solto após pagar fiança de 100 mil euros Um juiz da cidade francesa de Marselha, no sul do país, permitiu que o empresário Jean-Claude Mas - ex-proprietário da Poly Implant Protheses (PIP), que fabricava próteses mamárias de silicone com material não autorizado - fosse libertado após pagamento de fiança de 100 mil euros, mas abriu investigação contra ele por "lesões involuntárias" a pacientes.