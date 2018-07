Dono de alambique é preso em Guarulhos

A principal instalação do alambique fica na Avenida Recife, no Jardim Santo Afonso, região dos Pimentas, em Guarulhos, próximo ao limite com São Miguel Paulista, bairro da zona leste de São Paulo. Segundo o delegado José Roberto Arruda, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Fé Pública, do Deic, pode haver outras irregularidades. A polícia ainda apura a procedência das bebidas.

"Aparentemente o local é utilizado apenas para o envasamento das bebidas. A pinga utilizada pode ter procedência de alambiques clandestinos na Grande São Paulo", disse Arruda. Nos balcões são comercializados pinga, uísque, batidas e licores; e, no estoque, estão armazenados milhares de litros de produtos. Os policiais vão acompanhar, nesta sexta-feira, 7, uma inspeção da Vigilância Sanitária no local para se verificar um eventual crime contra a saúde pública.