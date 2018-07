Dono de bar é morto ao ter o carro roubado em Perdizes O comerciante Allan Benites Cardoso, de 34 anos, foi morto durante um assalto, por volta das 21 horas desta terça-feira, 11, em frente ao bar Old Wheels Store n''Drinks, do qual é dono, na altura do nº 1.815 da Rua Apinajés, em Perdizes, região de classe média alta, na oeste da capital paulista.