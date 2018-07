Dono de bar morre ao reagir a assalto em SP O dono de um bar morreu, no final da tarde de ontem, domingo, ao reagir a um assalto em seu estabelecimento, no número 268 da Avenida José Joaquim Seabra, no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. Os quatro criminosos fugiram levando um revólver calibre 38 da vítima.