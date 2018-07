Dono de BMW que atropelou motociclista diz que não bebeu

Moura não prestou socorro e abandonou a cena do crime, segundo a polícia. Ao sair da delegacia na noite de quinta, Moura afirmou que ficou com medo de que alguém o atacasse. "Fiquei com medo de acontecer alguma coisa e deixei meu irmão lá", declarou a jornalistas. O irmão do acusado, Flávio de Campos Moura, chegou a apresentar duas versões diferentes à polícia. Primeiro disse que a BMW do irmão havia sido roubada e que os assaltantes teriam atropelado o motociclista. Depois, afirmou que seu irmão tinha bebido e por isso não se apresentara na delegacia.

Em depoimento, o motorista disse que não pode beber pois toma remédios de uso controlados. Ele afirmou que estava dirigindo a cerca de 110 km/h, que é a velocidade permitida no trecho do acidente, e que não viu o motociclista na pista. O atropelamento aconteceu no início da madrugada de segunda no km 14 da pista sentido São Paulo da Anchieta. Com o impacto, a moto da vítima foi arrastada por cerca de 500 metros.

O delegado do 2° DP, Roberto Menezes, optou por indiciar Moura por homicídio doloso, pois entendeu que há indícios que mostram que o motorista assumiu o risco de cometer o acidente.