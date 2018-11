Dono de cachorro skatista é multado por ignorar coleira

O dono de um cachorro que anda de skate foi multado na cidade inglesa de Brighton por deixar seu cachorro andar livre na rua sem coleira.

O paisagista britânico Jonathan Fell, de 51 anos, costuma levar seu cachorro Bodhi para passear.

O brinquedo favorito de Bodhi é um skate, que o cão aprendeu a usar com suas patas dianteiras. No entanto, por não colocar uma coleira no cão e deixá-lo livre na rua, Fell foi multado em 80 libras (mais de R$ 200). O truque aprendido por Bodhi virou sensação no YouTube. Seu vídeo já atraiu mais de 20 mil seguidores e já foi mostrado no programa de televisão Britain's Got Talent.

"Bodhi está sempre sob controle. Ele adora andar de skate e não é um criminoso", disse Fell, de acordo com a imprensa britânica.

Um porta-voz da prefeitura de Brighton disse que o cão pode andar de skate sem coleira em áreas permitida, como parques.

O dono do cão terá até duas semanas para pagar a multa. Caso contrário, poderá levar uma nova multa de até mil libras (mais de R$ 2,5 mil).

Segundo o jornal The Daily Telegraph, Fell foi advertido pelas autoridades e poderia até receber uma advertência mais séria.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.