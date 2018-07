Dono de casa de fogos de Santo André nega infringir lei O proprietário da loja de fogos de artifício que explodiu na quinta-feira, no bairro Vila Pires, em Santo André, na região do ABC, Sandro Luiz Castellani, negou ontem que manuseasse produtos explosivos e possuísse em seu estabelecimento quantidade acima do permitido. Castellani e sua mulher, Conceição Aparecida Fernandes, se apresentaram ontem no 3º Distrito de Polícia (DP) da cidade para prestar esclarecimentos. Segundo eles, havia na loja, no momento do acidente, 50% da quantidade de produtos permitidos pela Polícia Civil. No entanto, o casal não soube informar quais produtos havia e em que volume exatamente.