Dono de churrascaria falta em depoimento sobre acidente O proprietário da churrascaria em São Caetano do Sul, no Grande ABC paulista, onde ocorreu a explosão no domingo que deixou duas pessoas feridas, entre elas um menino de 3 anos, faltou no depoimento marcado para a tarde de ontem. Ele, então, seria ouvido hoje às 10 horas, mas até as 10h30 ainda não havia chegado à 1º Delegacia de Polícia da cidade, informou a corporação.