Dono de construtora é indiciado por desabamento na BA Foi entregue hoje ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) o inquérito policial da investigação sobre o desabamento do edifício Guaratinga, no bairro de Pernambués, em Salvador, em 17 de julho do ano passado. Produzido pela 11.ª Delegacia, com o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), o inquérito indiciou o dono da construtora Marques Lima Construções Ltda., Sílvio Lima de Jesus, e o engenheiro responsável pela obra, Eduardo Wesley Lima de Aquino, por homicídio e lesão corporal.