Dono de empresa francesa admite que adulterou gel de próteses desde 1993

A revelação foi feita pela Agência France Presse (AFP) e dá uma pista importante para as autoridades públicas da França e de outros países envolvidos, entre eles o Brasil. A partir desse dado, as mulheres que portam as próteses da marca podem avaliar melhor o risco ao qual estão sujeitas.

De acordo com Mas, em 1993, ele, o diretor técnico da companhia, Thierry Brinon, e um médico consultor passaram a substituir o silicone médico das próteses por um gel de fabricação própria. Uma mistura era feita com 75% de Géo Trouvetou, como o produto era chamado por seus criadores, e 25% de silicone de verdade, produzido pela companhia americana NuSil.

"Eu sabia que o gel não era homologado, mas eu o usei conscientemente, porque o gel PIP era mais barato e de bem melhor qualidade", afirmou o empresário aos investigadores.

Além disso, Mas reconheceu que passou a fabricar os produtos com "envelopes" - o invólucro do silicone - de qualidade inferior. O "único objetivo", conforme Brinon confirmou à polícia, era reduzir os custos e "aumentar sensivelmente a rentabilidade da empresa".

De acordo com o depoimento do diretor técnico, o "gel PIP" custava em 2009 um sétimo do valor de outra marca de silicone, a NuSil. Ao fim de um ano, o lucro com a fraude podia chegar a € 1 milhão, considerando a produção de cerca de 100 mil implantes por ano.

Dissimulação. Durante os anos de estelionato, a PIP ludibriou os técnicos da Associação de Monitoramento Técnico (TÜV, na sigla em alemão), órgão responsável pela verificação da qualidade dos implantes na Europa, escondendo todos os vestígios do gel PIP não homologado.

Com o passar do tempo, o fato de a empresa produzir próteses mais baratas ganhou outra proporção, com a aparecimento das denúncias de rompimento. Em vez de parar de fabricá-las, entretanto, Mas ofereceu uma viagem a químicos que elaborassem uma segunda geração do produto, que ele chamou de gel PIP2.

Com as denúncias feitas por médicos e pacientes, a empresa constatou que entre 30% e 40% das próteses apresentavam ruptura. Entre 2009 e 2010, entre 100 e 150 pacientes foram indenizadas com valores que oscilavam entre € 60 mil e € 70 mil. Em abril de 2010, a empresa entrou em concordata.

Questionado sobre o que pensava do escândalo, o empresário afirmou aos investigadores que as próteses que produzia não representavam "nenhum risco à saúde". Para ele, as mulheres que prestam queixa do produto são "pessoas frágeis ou que o fazem pelo dinheiro". Na França, 20 vítimas da PIP dizem ter sofrido de câncer após terem constatado o vazamento das próteses.

Sem formação médica. O empresário francês, de 72 anos, não tinha instrução médica e era fabricante de linguiças e presuntos antes de fundar a PIP, nos anos 1980, e se tornar o dono da empresa número 3 dos implantes de silicone no mundo. A área de atuação escolhida surpreendeu seus próximos, pela guinada radical. Entretanto, seus dotes de "grande vendedor", como Mas foi descrito por ex-funcionários, aliados a práticas comerciais ilegais, fizeram com que a empresa prosperasse, até que os defeitos no produto surgissem.