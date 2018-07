Dono de empresa nega ter importado lixo hospitalar O dono da empresa Na Intimidade, de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste pernambucano, Altair Teixeira de Moura, negou hoje ter importado dos Estados Unidos as 46 toneladas de lençóis sujos, cateteres, seringas e luvas usadas apreendidas na semana pela Receita Federal no Porto de Suape. Por meio do seu advogado, Gilberto Lima, o empresário diz que importa tecidos com defeito de tecelagem desde 2009 da empresa Texport Inc., com sede na Índia.