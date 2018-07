Dono de escola na BA é preso por suspeita de pedofilia

Proprietário de uma escola de ensino fundamental de Guanambi (BA), a 798 quilômetros a sudoeste de Salvador, Paulo Artur Prado, de 38 anos, foi preso na tarde de domingo, acusado de pedofilia. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter abusado de pelo menos três alunos da escola. A justiça autorizou a prisão preventiva do professor, depois da denúncia da mãe de uma das supostas vítimas, um menino de 7 anos, ao Conselho Tutelar do município. Em depoimento ao coordenador Regional de Policial Civil, Élvio de Oliveira, Prado negou as acusações e disse querer ajuda a polícia a "encontrar o verdadeiro culpado". O professor está sendo mantido em uma cela isolada, para evitar conflitos com outros presos. "Até o momento, os indícios apontam que ele seja o responsável, mas continuamos investigando as denúncias", diz Oliveira. "A situação foi descoberta depois que uma mãe detectou ferimentos no filho. O menino foi submetido a exame médico e ficou caracterizado o atentado violento ao pudor."